La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles 3 de diciembre que sí asistirá al sorteo del Mundial 2026, programado para el viernes 5 de diciembre en Washington, donde también estarán presentes el primer ministro canadiense Mark Carney y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Creo sí voy a ir… mañana les platicamos cómo va a estar”, dijo la mandataria durante su conferencia.

Ante la pregunta sobre si este viaje marcará su primer encuentro cara a cara con Trump, Sheinbaum señaló que aún no está confirmado.

Todavía no está definido. En caso de que sí, será una reunión muy breve”, explicó.

Ambos tenían previsto verse por primera vez en la cumbre del G7 en Canadá, pero el presidente estadounidense regresó antes a Washington por la crisis derivada de lanzamientos de misiles entre Israel e Irán.

Durante su primer año de Gobierno, Sheinbaum habló en varias ocasiones con Trump debido a las tensiones por los aranceles aplicados por Estados Unidos. En esas conversaciones, el presidente estadounidense incluso ofreció apoyo militar para combatir a los cárteles, propuesta que fue rechazada por la mandataria mexicana.

La organización del Mundial 2026 ha generado preguntas sobre la seguridad en ciertas regiones de México. Sobre ello, Jurgen Mainka, director de la FIFA en México, aseguró en noviembre que existe colaboración estrecha con el Gobierno federal.

“Estamos seguros y confiados que los protocolos darán buenos resultados para todos los aficionados, todos los equipos y todos los árbitros en 2026”, señaló.

Por su condición de país anfitrión, México ya tiene grupo asignado. Según determinó la FIFA:

México encabezará el Grupo A

Será el responsable del partido inaugural, el jueves 11 de junio de 2026, en el Estadio Azteca (Banorte)

Canadá encabezará el Grupo C

Estados Unidos, el Grupo D

Para distinguir a los anfitriones en el sorteo, la FIFA usará pelotitas con colores específicos: verde para México, rojo para Canadá y azul para Estados Unidos.

La FIFA determinó que España y Argentina, actual campeona del mundo, quedarán separadas en el sorteo. Esto significa que si ambos ganan sus grupos, solo podrían enfrentarse en la final del Mundial 2026.

Sin embargo, si alguno no termina como líder de su grupo, la separación deja de aplicarse. En ese escenario, el cruce más temprano posible sería una semifinal.

Esta fórmula también se aplicará a Francia e Inglaterra, clasificados tercero y cuarto del ranking, con el objetivo de “garantizar el equilibrio competitivo” y evitar que los equipos más fuertes se eliminen en etapas tempranas como cuartos de final.

ElImparcial