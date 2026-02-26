La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través de su Dirección General de Difusión Cultural y Divulgación Científica, a partir del 25 de febrero ha hecho públicos los resultados de las audiciones de ingreso 2026 para la Compañía de Ballet Clásico.

El proceso, que tuvo como sede el Centro Universitario de las Artes (CUDA) los días 20 y 21 de febrero, se destacó por la nutrida participación de niñas, niños y jóvenes de la región.

Excelencia y transparencia en la selección

Como se abordó en la pasada rueda de prensa del 18 de febrero, el proceso de selección no solo buscó técnica, sino que mantuvo el compromiso de esta institución formativa con la formación artística de alto rendimiento.

Con el respaldo de Contraloría General de la UACJ y un jurado de trayectoria artística nacional, el proceso se desarrolló bajo estrictos criterios de justicia y transparencia, evaluando el talento y el deseo de profesionalización de cada aspirante.

Los resultados se dividen en dos vertientes estratégicas para el crecimiento de la compañía: Aprendiz infantil y cuerpo de baile.

Aprendiz infantil

Alexa Sofía Miranda Sáenz

Carla Esmeralda Ponce Villegas

Larissa Guzmán CarreraMaya

Xonanne Polo Lozano

Melissa Vargas Sedeño

Sarah Esparza Luján

Cuerpo de baile

Dabria Aylin Mendoza

Dana Ailin Torres Covarrubias

Dánica Hernández Gamboa

Flor Edith Miranda Corral

Victoria Regina Chavira Carballo

Yaresli Ruby Pérez García

La Dirección General de Difusión Cultural y Divulgación Científica subraya que, debido al nivel mostrado, aquellos participantes que no fueron seleccionados en esta etapa inicial integrarán una lista de espera ordenada, lo que les permite ser considerados para posibles integraciones durante la temporada vigente.

Información para seleccionados

Para dudas logísticas sobre la integración a la Compañía, la Subdirección de Formación Cultural pone a disposición los siguientes medios:

Teléfono: (656) 639 8871, ext. 8971.

Correo electrónico: cp.balletclasico@uacj.mx.