Este día en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) se dio el presunto secuestro de un avión de Magnicharters, cuando el piloto del equipo se cerró en la cabina debido el enojo porque previamente había sido despedido.

De acuerdo con reportes del sector, el avión iba a tener como ruta AICM-Cancún, pero debido a esta situación se suspendió.

Se indicó que los pasajeros ya estaban abordo cuando se le comunicó al piloto del avión que había sido despedido, por lo que su actitud fue encerrarse en la cabina y empezar a solicitar demanda por el altavoz.

De igual forma, este trabajador exigió hablar con comunicación social del AICM, así como con Protección Civil.

En videos que circulan en redes sociales se muestra como pasajeros que están en la sala de espera del aeropuerto capitalino se muestran molestos por la situación.

De acuerdo con los reportes el piloto fue sacado del equipo y se encuentra en la Agencia Federal de Investigación Civil

Milenio