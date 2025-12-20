Inicio » Reportan posible secuestro de avión de Magnicharters en el AICM
Nacional

Reportan posible secuestro de avión de Magnicharters en el AICM

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Este día en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) se dio el presunto secuestro de un avión de Magnicharters, cuando el piloto del equipo se cerró en la cabina debido el enojo porque previamente había sido despedido.

De acuerdo con reportes del sector, el avión iba a tener como ruta AICM-Cancún, pero debido a esta situación se suspendió.

Se indicó que los pasajeros ya estaban abordo cuando se le comunicó al piloto del avión que había sido despedido, por lo que su actitud fue encerrarse en la cabina y empezar a solicitar demanda por el altavoz.

De igual forma, este trabajador exigió hablar con comunicación social del AICM, así como con Protección Civil.
En videos que circulan en redes sociales se muestra como pasajeros que están en la sala de espera del aeropuerto capitalino se muestran molestos por la situación.

banner

De acuerdo con los reportes el piloto fue sacado del equipo y se encuentra en la Agencia Federal de Investigación Civil

Milenio

You Might Also Like

You may also like

Destaca Marco Rubio labor de seguridad de México; “están haciendo más que...

Permanecerá Hernán Bermúdez Requena en prisión preventiva: Jueza rechaza ampararlo

Aplazan desafuero de “Alito” Moreno hasta febrero de 2026

Buscaría EU detener a migrantes que intenten volver a México a pasar...

Solicita Sheinbaum al Congreso permiso para que marines de EU ingresen a...

Detienen a representante de empresa de Genaro García Luna

Juárez noticias All Right Reserved.