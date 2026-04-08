miércoles, abril 8, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Rescató FGE zona norte diez canes durante el mes de marzo que se encontraban en situación de maltrato
Portada

Rescató FGE zona norte diez canes durante el mes de marzo que se encontraban en situación de maltrato

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, obtuvo seis órdenes de cateo que fueron cumplimentadas durante el pasado mes de marzo.

Los operativos fueron realizados en las colonias Héroes de la Revolución, Nuevo México, Torres del Sur, Horizontes del Sur, Partido Romero e Hidalgo, en las cuales se aseguraron a 10 caninos, hembras y machos de diferentes razas.

En estas diligencias participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Agentes del Ministerio Público, así como personal de la Dirección de Ecología de la División de Protección Animal, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Los caninos, fueron trasladados a la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), en donde recibirán atención especializada.

banner

Cabe señalar que, durante uno de los cateos, fue asegurado un artefacto con características similares a un arma de fuego, el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente.

La Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier posible caso de maltrato animal al número de emergencia 911, denuncia anónima 089; o bien, acudir a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

You Might Also Like

You may also like

Dictan prisión preventiva para vinculado en asesinato e intento de asesinato en...

Denuncia Francisco Sánchez a compañías telefónicas ante la Profeco por la extorsión...

Pone piratería rumbo al Mundial 2026 en riesgo 70 mil empleos formales

Guachochi y Creel son nominados en los Premios de Excelencias 2026

Amenaza Irán a buques que intenten atravesar el estrecho de Ormuz sin...

Es Juárez la ciudad más visitada del estado: dice alcalde