La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, obtuvo seis órdenes de cateo que fueron cumplimentadas durante el pasado mes de marzo.

Los operativos fueron realizados en las colonias Héroes de la Revolución, Nuevo México, Torres del Sur, Horizontes del Sur, Partido Romero e Hidalgo, en las cuales se aseguraron a 10 caninos, hembras y machos de diferentes razas.

En estas diligencias participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Agentes del Ministerio Público, así como personal de la Dirección de Ecología de la División de Protección Animal, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Los caninos, fueron trasladados a la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), en donde recibirán atención especializada.

Cabe señalar que, durante uno de los cateos, fue asegurado un artefacto con características similares a un arma de fuego, el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente.

La Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier posible caso de maltrato animal al número de emergencia 911, denuncia anónima 089; o bien, acudir a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.