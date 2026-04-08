Juárez es la ciudad más visitada del estado de Chihuahua, pero se tiene que seguir trabajando para mantener esa afluencia de visitantes y algo que ayudará es la plataforma TripAdvisor, dio a conocer el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

“Juárez es el destino más visitado por mucho, en términos tanto de vuelo, competimos con Chihuahua, la ocupación hotelera anda rondado en un 70 por ciento, cada año se ha ido mejorando y se espera que se siga mejorando”, indicó el alcalde.

Comentó que en el caso de TripAdvisor, es una plataforma que se consulta en todo el mundo, y que al promocionar en ella los hoteles de Juárez, los lugares y reseñas de lo que se ofrece en la ciudad, es muy importante.

“El Museo de Juan Gabriel, es todo un éxito tiene una ocupación de arriba del 70 por ciento y la gente que acude es en su gran mayoría de fuera; mucha gente que llega a hospedarse en hoteles de la ciudad, pregunta por el lugar, este es un gran logro de esta administración”, dijo.

Dijo que hay en la ciudad turismo de negocios, con toda la industria que hay en Juárez; turismo médico con las personas que vienen de Estado Unidos a atenderse aquí, porque el servicio es más económico y con la misma calidad, además queremos seguir difundiendo Las Dunas, así como el Museo de Juan Gabriel.

El Presidente Pérez Cuéllar señaló que el Tianguis Turístico es la presencia que debe de tener Juárez en todos los eventos, por lo que se busca seguir promoviendo la ciudad.