El director de Ecología César Díaz Gutiérrez, exhortó a la comunidad a cumplir con la verificación vehicular, pues en lo que va de este 2026 se han verificado alrededor de 15 mil vehículos aproximadamente, ni el 2 por ciento del padrón vehicular, que es de casi 900 mil automotores.



“Ha estado muy bajo, si mucho llevaremos alrededor de 15 mil vehículos, o menos, en lo que va de enero a abril, sí vamos muy bajos en la realización del trámite”, indicó el titular de la dependencia.



Comentó que los centros de verificación están optimistas de que aumentará este proceso, asimismo dijo que en el Congreso del Estado están trabajando en unas iniciativas de reforma, que se espera sean benéficas.



“De manera voluntaria invitamos a los automovilistas, los seguimos invitando a que lo hagan, algunos de transporte de personal si cumplieron con la verificación, transporte público la verdad no, nunca han acercado algún camión, de personal sí, vanos a seguirlos invitándolos a cumplir con este procedimiento”, mencionó.



“La ciudad de Chihuahua también ya se promulgó en ese sentido de que tienen problemas con partículas. El Paso, Texas ya nos dio un ejemplo al cambiar su flotilla de camiones, acaba de comprar varios camiones eléctricos y va a sacar de circulación los otros, ellos en meses van a tener una reducción más o menos entre el 60 y 65 de emisiones a la atmósfera y nosotros continuamos altos”, indicó.



“Vamos a seguir invitando a la ciudadanía a que realice su verificación vehicular ya que es algo muy beneficioso”, expresó el funcionario.