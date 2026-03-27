La Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, informó a, Alfredo Sandy P. M. y/o Fredy Sandy P. M.; a Edgar F. S., Gregorio O. R., David Alexis A. R. y a Juan Luis S. G., que se les atribuye el delito de homicidio calificado, cometido en un Centro de Rehabilitación, en Ciudad Juárez.

Lo anterior, luego de que se les cumplimentaran órdenes de aprehensión la noche del pasado miércoles 25 de marzo, y en la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público expuso los elementos de prueba sobre a su posible participación en la muerte de Marcos G. R.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los imputados sometieron y amarraron de pies y manos a la víctima para golpearla con diversos objetos, así como con los pies y los puños, causándole lesiones que le provocaron la muerte.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes 20 de marzo, al interior del Centro de Rehabilitación ubicado en la calle Tortugas, de la colonia Ampliación Fronteriza.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal 1275/2026, impuso la medida cautelar de prisión preventiva a los imputados y fijó para el martes 31 de marzo, la audiencia de vinculación o no a proceso.

Cabe hacer mención que, por la misma causa penal, ayer jueves fue detenido con orden de aprehensión, un sexto implicado de nombre David Alonso E. C., quien en las próximas horas será llevado a la audiencia de formulación de imputación.