Recuerdan legado de Jacinto López Moreno, histórico líder obrero y agrarista sonorense

Diversas organizaciones sindicales y campesinas recordaron la trayectoria de Jacinto López Moreno, figura clave del movimiento obrero y agrario en Sonora y en el país, cuyo legado continúa siendo referencia en la historia social del México moderno.

López Moreno nació el 3 de marzo de 1906 en Banámichi, Sonora, y falleció el 3 de mayo de 1971 en la Ciudad de México. Sus restos descansan en el Panteón Yáñez, en la capital sonorense.

Reconocido por su liderazgo en la defensa de trabajadores y campesinos, fue fundador y primer Secretario General de la Federación de Trabajadores de Sonora, además de ser una de las figuras más influyentes dentro de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Su nombre trascendió el ámbito regional y nacional debido a su intervención en conflictos laborales y agrarios, así como por su capacidad de interlocución con gobernadores y presidentes de la República.

A lo largo de su vida pública, López Moreno ocupó cargos relevantes: fue diputado federal en dos periodos (1940–1943 y 1964–1967) y llegó a contender por la gubernatura de Sonora en 1949, en un proceso en el que la Asamblea del Pueblo le tomó protesta simbólica, generando un conflicto político que derivó en la existencia de dos gobiernos durante 15 días.

Su actividad inició desde joven. En 1928 fundó el Sindicato de la Cervecera de Sonora y, años después, impulsó la creación de la Federación de Trabajadores del Sur de Sonora. Participó en la campaña presidencial del general Lázaro Cárdenas y, en 1935, se integró a la estructura nacional de la CTM a invitación de Vicente Lombardo Toledano. Para 1937, durante el Congreso Constituyente de la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora, fue electo como su primer secretario general.

Entre sus gestiones más destacadas se encuentran la promoción de la expropiación del fraccionamiento Richardson en el Valle del Yaqui, la gestión para la construcción de la presa Cuauhtémoc, así como diversas acciones para impulsar la Reforma Agraria mediante la recuperación de tierras en regiones como Culiacán, Cananea y Baja California. Miles de campesinos resultaron beneficiados por estas intervenciones.

Durante un acto conmemorativo por el 33 aniversario de su fallecimiento, directivos y trabajadores cetemistas realizaron una ceremonia luctuosa para honrar su memoria, destacando su labor como uno de los líderes más influyentes del sindicalismo y la lucha agraria en México.