La identidad del piloto que presuntamente participó en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos finalmente salió a la luz.

Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) no reveló su nombre durante su informe más reciente, investigaciones periodísticas permitieron identificarlo como Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “Jondo”, un presunto operador de Los Chapitos que ya se declaró culpable por narcotráfico en Estados Unidos.

Tras el informe presentado por la FGR, el periodista Arturo Ángel señaló que el piloto identificado por la autoridad corresponde a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “Jondo”, información que, recordó, ya había sido adelantada el pasado 10 de mayo por el periodista Keegan Hamilton.

De acuerdo con esa investigación, Núñez Ojeda era piloto personal de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y tenía la responsabilidad de coordinar la flota aérea de Los Chapitos, además de trasladar cargamentos de droga y armas.

Documentos judiciales de Estados Unidos muestran que el acusado se declaró culpable en una corte de Washington por conspirar para distribuir cocaína.

El acuerdo de culpabilidad detalla que Núñez Ojeda aceptó haber participado en una organización responsable del tráfico de al menos 450 kilogramos de cocaína, utilizando aeronaves privadas para transportar droga.

También admitió haber actuado como supervisor dentro de la estructura criminal y portar armas durante sus operaciones. Las autoridades estadounidenses señalan que enfrenta una pena de entre 10 años de prisión y cadena perpetua.

Arturo Ángel también recordó que México detuvo al piloto en Sinaloa y posteriormente lo entregó a Estados Unidos en agosto de 2025 junto con otros 26 presuntos integrantes de organizaciones criminales. “Mexico tenía detenido al piloto de Los Chapitos. Un testigo vital. Y decidió expulsarlo a EE UU. Pero ahora se quejan de que EE UU no da info. Es una burla”, detalla el periodista.

Publimetro