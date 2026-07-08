Gael Martínez Ventura, joven de 16 años con discapacidad visual y originario de Ciudad Juárez, concluyó los estudios de secundaria por medio de los programas del Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA), con un promedio de 9.0.

La meta se alcanzó gracias a su esfuerzo y al acompañamiento de Mauricio Méndez, asesor de la institución en la frontera, quien también cuenta con discapacidad visual y le brindó orientación durante el proceso.

El director del ICHEA, Mario Javalera Lino, señaló que las personas ciegas y débiles visuales forman parte de los grupos de atención de la dependencia, por lo que se les otorga servicio con la vertiente en Braille para que concluyan la primaria o secundaria.

Señaló que Gael alcanzó el objetivo con el respaldo de sus allegados, asesores y los programas institucionales, y subrayó que la familia es fundamental para el desarrollo de quienes viven con alguna discapacidad.

“Eso lo promovemos con nuestro personal, destacando los valores de paciencia, dedicación y compromiso durante todo el proceso”, dijo.

La madre del joven, Gabriela Ventura, expuso que su hijo nació con retinopatía del prematuro y recibió el diagnóstico de atrofia cortical, condiciones que le produjeron afectaciones de movilidad y episodios de convulsiones, lo que originó la interrupción de los estudios durante dos años.

Gael acudió a la Escuela Luis Braille para cursar la primaria, pero al buscar la incorporación a la secundaria, la familia encontró dificultades ligadas a la edad y la situación de salud.

En ese momento, contactaron a Mauricio Méndez, quien aportó asesorías de materias, clases de computación y el seguimiento para retomar la formación y finalizar el nivel educativo.

El joven, quien actualmente vive con su madre, sus abuelos y su hermano, manifestó que gracias al acompañamiento recibido por parte del ICHEA, continuará en su lucha por alcanzar otras metas para su crecimiento educativo.