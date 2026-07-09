Las fuertes lluvias registradas en el puerto de Veracruz provocaron severos daños en calles, banquetas e infraestructura de las Casas del Bienestar ubicadas en el fraccionamiento Bosques de Río Medio, un desarrollo habitacional inaugurado apenas en enero de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Las corrientes de agua levantaron la carpeta asfáltica, destruyeron banquetas y derribaron medidores de servicios públicos, generando afectaciones visibles en una de las zonas recientemente entregadas a familias beneficiarias.

Los daños se concentraron en el desarrollo habitacional Bosques de Río Medio, localizado al norte del puerto de Veracruz, donde vecinos documentaron el deterioro de la infraestructura tras las intensas precipitaciones.

Entre las principales afectaciones se observaron:

Banquetas completamente fracturadas.

Carpeta asfáltica levantada por la fuerza del agua.

Medidores de agua potable derrumbados.

Instalaciones eléctricas afectadas.

Calles con severos daños que dificultan el tránsito de vehículos y peatones.

Las imágenes del lugar comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la resistencia de la obra al tratarse de un desarrollo entregado hace apenas unos meses.

El complejo habitacional forma parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en conjunto con el Infonavit y otros organismos federales de vivienda.

El proyecto contempla la construcción de mil 40 viviendas en Bosques de Río Medio, diseñadas para familias de bajos ingresos con el objetivo de ampliar el acceso a una vivienda digna.

Cada inmueble cuenta con aproximadamente 60 metros cuadrados, distribuidos en dos recámaras, sala, comedor, cocina, baño completo y área de servicio.

El pasado 23 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de las primeras 200 viviendas del desarrollo habitacional en Veracruz.

Durante ese evento se informó que 280 casas ya estaban concluidas y que la meta era finalizar la totalidad del proyecto durante el segundo semestre del año mediante entregas mensuales.

La titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, destacó entonces que el programa busca coordinar esfuerzos entre dependencias e instituciones como Infonavit, Fovissste, la Comisión Nacional de Vivienda y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable para ampliar el acceso a la vivienda.

Durante la ceremonia de inauguración, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que el desarrollo contempla la construcción de las mil 40 viviendas y que las entregas avanzarían de forma gradual hasta concluir el proyecto.

Hasta el momento, las autoridades federales y estatales no han informado si los daños ocasionados por las lluvias requerirán trabajos extraordinarios de reparación ni han dado a conocer una estimación oficial sobre el costo de las afectaciones registradas en el fraccionamiento.

Chequen cómo con una simple lluvia, las llamadas “Casas del Bienestar” que Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle inauguraron en Veracruz ya comenzaron a desmoronarse.



Ni siquiera fue un huracán ni una tormenta tropical. Fue un pinche aguacero.



Todo lo que hacen es una mierda. pic.twitter.com/cwglxCeSL8 — Arturo Villegas (@ArturoVill7) July 8, 2026

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