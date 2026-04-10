La gobernadora Maru Campos encabezó en Ciudad Juárez la inauguración del Colector Viñedos en beneficio de más de 441 mil habitantes, en seguimiento a la estrategia de su administración de mejorar la infraestructura sanitaria y las redes de alcantarillado en zonas urbanas.

La obra se realizó con una inversión estatal superior a los 188 millones de pesos, con lo que se eliminan focos de infección y se mejora la conducción de aguas residuales. Además, gracias a los materiales de alta durabilidad utilizados, se reduce el riesgo de fallas y colapsos en la vialidad.

En su mensaje, la mandataria reconoció la importancia de impulsar proyectos de infraestructura hidráulica que garanticen servicios eficientes y dignos, acorde a las necesidades de la población.

Destacó el compromiso humanista de su administración, que tiene como prioridad el mejorar la calidad de vida de las y los juarenses, y promover condiciones de mayor justicia social.

“Las y los juarenses merecen lo mejor. Aquí seguimos construyendo la ciudad que merecen, una ciudad más ordenada, más segura y más justa; por supuesto que vamos a seguir adelante juntos, porque Juárez sabe que no se rinde, no se raja”, expresó Maru Campos.

El proyecto incluyó la instalación de 990 metros lineales de tubería de polietileno de alta densidad de 96 pulgadas, que se extendió desde la calle Paseo Hacienda de la Paloma a la avenida del Sauce, lo que garantiza el correcto funcionamiento del sistema.

Además, se instalaron 600 metros de línea morada para regar 10 parques de la zona y entraron en operación 2 mil 360 metros del colector de drenaje sanitario, lo que aumenta la capacidad del sistema y contribuye a prevenir hundimientos en la zona.

“Este Gobierno viene a proteger lo que las familias construyeron, viene a garantizar lo que sostiene la vida diaria. Esto es el agua, el transporte, las calles, la salud”, añadió la Gobernadora.

Como parte del evento, 50 colaboradoras de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) rindieron protesta como nuevas integrantes del programa “Cascos Rosas”, iniciativa que impulsa la participación, capacitación y liderazgo de las mujeres en el sector hídrico.

“Ustedes nos recuerdan que el servicio público no solo debe ser eficaz, también debe de ser incluyente, porque las soluciones más fuertes nacen cuando se suman todos los talentos”, les expresó la mandataria.

Al acto acudieron el director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata; el director ejecutivo de la JMAS Juárez, Marco Licón; la diputada local Xóchitl Contreras y el señor Juan Francisco Vélez, en representación del Comité de vecinos Haciendas de la Paloma.