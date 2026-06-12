La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de D.S.A., exjefa del Departamento de Recursos Materiales del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (COBACH), por su probable participación en el delito de peculado agravado, por la simulación de un contrato de prestación de servicios relacionado con daño patrimonial por la cantidad de 676 mil 134 pesos.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, la Jueza de Control consideró suficientes los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público Anticorrupción para establecer la probable participación de la imputada en los hechos investigados, por lo que resolvió sujetarla a proceso penal y continuar con el desarrollo de la causa penal 3805/2025, dando un periodo de 6 meses para la siguiente etapa procesal.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 22 de julio de 2022 el Colegio de Bachilleres de Chihuahua realizó un pago por 676 mil 134 pesos a una persona física derivado de un contrato de prestación de servicios para el mantenimiento e instalación de equipos de aire acondicionado en el gimnasio del plantel ubicado en ciudad Juárez, contrato en el que la imputada firmó como responsable tanto de la contratación como de la supervisión de los trabajos por parte del contratista, que dichos sea de paso, se encontraron irregularidades como el no contar con una plantilla de trabajadores para cumplir con el servicio solicitado.

En su determinación, el órgano jurisdiccional reconoció que las indagatorias realizadas por la Fiscalía Anticorrupción permitieron establecer que los trabajos contratados presuntamente no fueron ejecutados, a pesar de que el recurso público fue autorizado y erogado, generando con ello una afectación al patrimonio del organismo público descentralizado.

Al resolver la situación jurídica de la imputada, la juzgadora reconoció la existencia de elementos suficientes para presumir la comisión de un hecho con apariencia de delito y la probable participación de la exservidora pública, permitiendo así que la investigación complementaria continúe su curso conforme a derecho.

La Fiscalía Anticorrupción refrenda su compromiso con la sociedad chihuahuense de investigar y llevar ante los tribunales a quienes presuntamente vulneren el correcto manejo de los recursos públicos, privilegiando la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en beneficio de las y los ciudadanos.