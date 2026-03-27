Una nueva advertencia desde Rusia ha encendido las alarmas internacionales. El ex presidente ruso Dmitry Medvedev aseguró que existe una creciente probabilidad de un conflicto nuclear en Medio Oriente, en medio de la escalada de tensiones entre potencias globales y actores regionales.

Medvedev, quien actualmente ocupa un alto cargo en el Consejo de Seguridad ruso, lanzó duras críticas contra el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al acusarlo de haber cometido un “grave error estratégico” al confrontar directamente a Irán. Según el funcionario ruso, esta decisión podría desencadenar consecuencias impredecibles a nivel global.

De acuerdo con sus declaraciones, el escenario actual en Medio Oriente podría evolucionar hacia “la guerra más grande hasta ahora”, con implicaciones que irían más allá de la región. La advertencia no es menor, considerando que la zona concentra intereses energéticos clave, presencia militar internacional y rivalidades históricas que han detonado conflictos prolongados en el pasado.

El señalamiento ocurre en un contexto de creciente militarización en el Golfo Pérsico, donde Estados Unidos ha reforzado su presencia y mantiene una postura firme frente a Irán. Las tensiones han incrementado tras intercambios de amenazas y acciones que han elevado el riesgo de una confrontación directa.

Analistas internacionales consideran que el uso del término “conflicto nuclear” por parte de una figura de alto nivel en Rusia refleja el grado de preocupación dentro de las potencias globales. Aunque no hay indicios inmediatos de un ataque nuclear, el lenguaje utilizado apunta a un escenario de alta volatilidad y posibles errores de cálculo entre actores armados.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con cautela. La posibilidad de que un conflicto regional escale a una guerra de mayor magnitud mantiene en alerta a gobiernos, mercados y organismos multilaterales, en un momento donde el equilibrio global parece cada vez más frágil.