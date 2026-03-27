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Continúa la JMAS sectorizando el servicio para reforzar el cuidado del agua

by EditorJRZ
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Este martes 31 de marzo, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, a través del departamento de Eficiencia física, instalará 7 válvulas de seccionamiento, como parte del programa de sectorización.

Esta estrategia implementada por la JMAS se realiza para mejorar el control de la red, optimizar la presión y reducir pérdidas de agua, las acciones se efectuarán en los siguientes cruces:

  1. Hermanos Escobar y Adolfo López Mateos
  2. Melquiades Alanís y Avenida Adolfo López Mateos,
  3. Paseo Triunfo de la República entre Adolfo López Mateos y calle Fidias
  4. Adolfo de la Huerta y Av. De la Raza
  5. Bouche casi esquina con Av. Plutarco Elías Calles
  6. Paseo Triunfo de la Republica y Privada Paseo Triunfo,
  7. Ejército Nacional casi esquina con Av. Valentín Fuentes

Las labores se efectuarán, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, impactado de manera temporal la prestación del servicio en las colonias: San Lorenzo, Partido Díaz, Monumental, Los Álamos y zonas aledañas.

A los habitantes de la zona, se les recomienda almacenar el agua para las necesidades básicas, mientras que a los guiadores se les solicita circular con precaución.

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La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, trabaja para mejorar el servicio, con la instalación de nueva infraestructura, en beneficio de los juarenses.

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