Por acuerdo con el Gobierno Municipal, las categorías Sub 17 y Sub 15 varonil, así como las Sub 19 femenil de Bravos F.C. Juárez, tendrán como su casa el Estadio 8 de Diciembre, informó en conferencia de prensa Ibeth Mancinas, directora de comunicación de Futbol Club Juárez.



Resaltó que este proyecto tiene varios propósitos, el primero darles a los equipos y jugadores una identidad y que jueguen en un estadio, el cual es muy digno de Juárez, además darle mayor identidad y espectáculo a la comunidad que vive en el sector suroriente de la ciudad;



Por su parte, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar dijo que es muy buen decisión que los equipos jueguen en el Estadio 8 de Diciembre.



“Este es un ejercicio de ganar, ganar para los equipos, para la comunidad por que inspira a los jóvenes y a las instituciones”, comentó.



Mancinas dijo que es muy importante todo este esfuerzo que se está haciendo para darle vida al Estadio 8 de Diciembre, pero también para que todos los jóvenes asistan a estos partidos.



Comentó que vendrán los equipos Pumas, Chivas, América, Querétaro y Puebla entre otros de las Fuerzas Básicas a jugar en Ciudad Juárez.



Agradeció al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar y a los funcionarios que se han involucrado en el proceso de darle más vida al Estadio 8 de Diciembre llevando futbol



Expresó que Juárez esta entre las 14 ciudades del país que cuentan con un equipo de primera división. “Los Bravos y Las Bravas son muy importantes, pero también son importantes nuestras fuerzas básicas”, indicó.



“Este sábado habrá partido a las 9:00 y 11:30 de la mañana en lo que respecta a la rama varonil, mientras que el equipo femenil jugará el domingo a las 9:00 de la mañana”, añadió.



Invitó a toda la ciudadanía a que asista y disfrute de estos juegos, la entrada será gratuita.