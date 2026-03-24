Alumno de 15 años asesina a dos profesoras dentro de una preparatoria en Michoacán

Un estudiante de nivel medio superior, de aproximadamente 15 años, presuntamente asesinó a balazos a dos profesoras al interior de la Preparatoria Anton Makárenko, ubicada en la colonia Centro de este municipio.

Los hechos ocurrieron la mañana del 24 de marzo de 2026, cuando a través del número de emergencia 911 autoridades y corporaciones de seguridad fueron alertadas sobre detonaciones de arma de fuego dentro del plantel, situado sobre la calle Francisco Villa.

Al arribar al lugar, elementos de la Guardia Civil y de la Policía Municipal localizaron los cuerpos de dos docentes sin vida, quienes presentaban impactos de proyectil de arma de fuego. También aseguraron un arma larga calibre 5.56, así como cargadores y más de 40 cartuchos útiles, que quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.

El presunto agresor, un alumno de 15 años, fue detenido en el mismo plantel por las autoridades. La reacción de los estudiantes y el personal educativo ante el ataque generó escenas de pánico, por lo que se ordenó evacuar la escuela para salvaguardar la integridad de quienes se encontraban en su interior.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las posibles motivaciones del acto, así como las responsabilidades legales del adolescente detenido.