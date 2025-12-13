La organización internacional Armed Conflict Location & Event Data (ACLED, por sus siglas en inglés) presentó un estudio, que señala que México se posiciona como uno de los países más peligrosos en el mundo.

Cabe mencionar que los indicadores que se analizan incluyen la letalidad, peligro para civiles, difusión geográfica de la violencia y fragmentación de grupos armados.

Algo que llama la atención es que la organización señala que, aunque nuestro país no se encuentra en guerra, se trata de una de las naciones con más violencia política.

Con ocho mil 070 eventos de esa naturaleza, que fueron registrados durante el periodo del 1 de diciembre de 2024 y el 28 de noviembre de 2025.

“Los grupos armados han incrementado el uso de drones cargados de explosivos en varios países, como Colombia y México. Si los Estados responden con tácticas indiscriminadas y militarizadas, los civiles se enfrentarán a un mayor riesgo de exposición”, indicó ACLED.

Aquí te mostramos la lista de los países son mayor violencia en todo el mundo:

Palestina

Birmania

Siria

México

Nigeria

Ecuador

Brasil

Haití

Sudán

Pakistán

