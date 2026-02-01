lunes, febrero 2, 2026
Se detiene a sujeto acusado de robo con violencia

by Salvador Miranda
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, arrestaron a Kevin Aberto S. B. por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de robo con violencia.

La intervención se dio luego de que agentes municipales que realizaban recorridos de prevención y vigilancia en la colonia Prados de Santa Anita, fueron interceptados por un ciudadano el cual les denunció un asalto.

Al brindarle atención, este manifestó que momentos antes un individuo había ingresado a la bodega donde labora y fue amagado con un arma de fuego para luego hurtar varios cuchillos y posteriormente emprender la huida a pie.

Razón por la cual se realizaron acciones de búsqueda logrando localizar al presunto responsable sobre la calle Iztaccíhuatl, de la colonia en mención en donde al ser plenamente identificado fue puesto bajo arresto, asegurándole los cuchillos y un martillo, así como una pistola que resultó ser de plástico, las evidencias se encontraban en el interior de una mochila que llevaba consigo.

Previa lectura de derechos, Kevin Alberto S. B. de 26 años, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.

