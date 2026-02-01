Bajo el programa de Mejoramiento de Vialidades la Dirección General de Obras Públicas dará inicio a los trabajos de repavimentación del boulevard Manuel Gómez Morín, desde el tramo de la calle Jupiter a la avenida Ejército Nacional.



Daniel González García, titular de la dependencia informó a la ciudadanía que los trabajos se efectuarán a partir del martes 3 de febrero de manera nocturna, con propósito de no afectar en el tráfico durante el día.



El titular exhortó a quienes circulan por el área a tomar vías alternas, pues señaló que iniciarán primero con el retiro de material dañado, para continuar por el resto de la semana con la debida repavimentación.



Ante esto, González García comentó que serán rehabilitados 14,573 metros cuadrados de superficie, recordando que en años anteriores esta vialidad ya había sido repavimentada en el tramo de la avenida Paseo de la Victoria a Tecnológico.