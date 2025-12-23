Un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Secretaría de la Defensa derivó en la detención de dos hombres, luego de que fueran sorprendidos transportando 37 millones de pesos en efectivo en una camioneta blindada, en el municipio de Naucalpan.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron durante recorridos de seguridad del Mando Unificado Zona Oriente, cuando los elementos detectaron una camioneta Dodge Durango blindada, cuyos ocupantes mostraron una actitud sospechosa al manipular objetos en el interior del vehículo y tratar de ocultarlos al notar la presencia policial.

Al solicitarles que detuvieran la marcha para realizar una inspección, los sujetos se negaron en dos ocasiones. A simple vista, los uniformados observaron armas de fuego y paquetes de dinero en efectivo dentro del vehículo, por lo que se solicitó el apoyo de una grúa para trasladar la unidad ante el Ministerio Público.

Ya en las instalaciones ministeriales y con la presencia de su representante legal, se llevó a cabo la revisión formal del vehículo, donde se localizaron dos armas cortas, cuatro cargadores, cartuchos útiles y un total de 37 millones de pesos en efectivo, sin que los detenidos pudieran acreditar la legal posesión del dinero.

Los hombres, identificados como Iván “N”, de 37 años, y José “N”, de 53 años, fueron detenidos por los delitos de resistencia, portación, acopio y tráfico de armas prohibidas, así como por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En su cuenta personal de X, el periodista difundió un video con el momento exacto de la inspección, donde un conjunto de policías sacan de la camioneta las bolsas llenas de dinero, que se encontraban en los asientos traseros. Asimismo, revisaron la cajuela, donde encontraron más billetes.

Publimetro