La 4.ª Cumbre Empresarial de Líderes y Negocios Familiares del Comercio, los Servicios y el Turismo, organizada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México), movilizó $15.77 millones de pesos en actividad económica estimada y registró 484.54 millones de impactos potenciales en medios.

Del 19 al 21 de noviembre, el Centro Cultural Tijuana (CECUT) reunió a dirigentes empresariales, líderes de opinión y representantes diplomáticos, abrió espacios de negocio y construyó un compromiso nacional contra la extorsión y la corrupción, con la participación de instituciones del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el respaldo del Ayuntamiento de Tijuana. La derrama regional preliminar incluye contrataciones con proveedores de Tijuana, hospedaje, el consumo de las delegaciones y transporte.

Del T-MEC a la mesa de negocios

El foro «México frente al mundo: comercio, inversión y expansión» reunió a 1,500 asistentes de Tijuana y de Baja California. La apertura contó con el Dr. Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR México, y el senador Emmanuel Reyes Carmona. David Zabludovsky y el exembajador ante la OMC Roberto Zapata Barradas participaron en la mesa sobre el T-MEC, moderada por De la Torre de Stéffano. Isaac Alejo Hernández (ANAM) y Andrés Rohde Ponce (Academia Internacional de Derecho Aduanero) abordaron la certeza aduanera; Gabriela Aparicio Rangel (CFE), la inversión y seguridad energética; y Juan Pedro Loustaunau Molina (NAFIN–Bancomext) y María del Rocío Mejía Flores (Financiera para el Bienestar), el financiamiento y la proveeduría. Los paneles trataron también certificaciones IMMEX, seguridad logística y cumplimiento en comercio exterior.

La Feria de Comercio, Servicios y Turismo, los días 20 y 21, permitió a comerciantes, productores y prestadores de servicios presentar su oferta y explorar alianzas. Los dirigentes que viajaron a Tijuana, referentes en sus regiones, podrán dar seguimiento a esos contactos y proyectar a la ciudad como destino de negocios, inversión y turismo.

En la Cumbre participaron dependencias y entidades del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: la Agencia Nacional de Aduanas de México, la CFE, NAFIN–Bancomext, Financiera para el Bienestar, el Instituto FONACOT, el CONOCER, Correos de México y Lotería Nacional, con quienes la Confederación sumó esfuerzos a favor del comercio, el financiamiento y los negocios familiares.

Diálogo internacional y compromiso contra la extorsión

El viernes hubo un diálogo con los embajadores Natalia Kordzaia (Georgia), Md Lutfor Rahman (Bangladesh) y Mohamed Salec Abdesamad (República Árabe Saharaui Democrática), la firma de un convenio con el Instituto FONACOT, con Wendolyne Retana Alarcón, y reconocimientos en certificación de competencias, entregados por Guillermina Alvarado Moreno, directora general del CONOCER.

En la Cineteca del CECUT, la rueda de prensa de la Revolución de las Conciencias dio proyección nacional a una exigencia de los negocios familiares: abrir la cortina sin amenazas y realizar un trámite sin cobros indebidos. CONCANACO SERVYTUR México, CANACAR, CANACINTRA y G32 encabezaron la firma del compromiso, al que se sumaron cámaras y organizaciones de todo el país, en continuidad con el Pacto por la Prosperidad y la Justicia Económica, firmado en Tijuana en mayo.

Cultura, economía y fiesta en la Avenida Revolución

La agenda incluyó el arte en vivo de Enrique Chiu, a la excampeona mundial Jackie Nava y los Galardones México Muy Mexicano a 88 empresas de las 32 entidades. El sábado, el programa abordó las nuevas formas de consumo y el turismo, con una conferencia de Gerardo Esquivel Hernández sobre el panorama económico de México y el mundo y una charla con la ministra Lenia Batres Guadarrama.

El cierre reunió a 15 mil personas en la Avenida Revolución, que celebraron el 109 aniversario de CONCANACO SERVYTUR México con un concierto gratuito de La Original Banda El Limón. Solo el consumo, los traslados y el estacionamiento asociados se estiman en $3.29 millones de pesos.

Estampilla y billete de lotería

Por primera vez en 109 años, la Confederación tiene un timbre postal propio: Correos de México emitió 300 mil estampillas con el CECUT, el Arco Monumental y la identidad de la Cumbre, que circularán en una red con presencia en 191 países. Se presentó con Violeta Giorgina Abreu González, directora general de Correos de México, Ismael Burgueño Ruiz y De la Torre de Stéffano.

Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, participó en la develación del primer billete dedicado a la Confederación: 2.4 millones de cachitos para el Sorteo Zodiaco Especial del 6 de diciembre, con una venta bruta nacional que podría alcanzar $84 millones de pesos.

CONCANACO SERVYTUR México expresa su reconocimiento al municipio de Tijuana, a su presidente municipal, el Dr. Ismael Burgueño Ruiz, y a la síndica procuradora, Teresita de Jesús Balderas Beltrán, así como al Ayuntamiento en su conjunto, por la hospitalidad y el respaldo que hicieron posible que la ciudad fuera sede de la Cumbre.

La Cumbre terminó el 21 de noviembre, pero su alcance continúa en los negocios que empezaron a conversar en el CECUT y en los líderes que volvieron a sus regiones con nuevos contactos.