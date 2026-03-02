lunes, marzo 2, 2026
Reconoce Marco Bonilla avances de Maru Campos en seguridad, infraestructura y orden financiero

by Salvador Miranda
El alcalde de Chihuahua Capital, Marco Bonilla, reconoció los resultados presentados por la gobernadora Maru Campos durante su Cuarto Informe de Gobierno, destacando avances en seguridad, infraestructura, orden financiero y servicios básicos para las familias del estado.

Bonilla subrayó que la actual administración estatal logró estabilizar las finanzas públicas tras recibir un gobierno con serios problemas de deuda y operación. Señaló que la primera decisión fue poner orden en la casa, lo que permitió fortalecer áreas prioritarias.

En materia de seguridad, destacó que los homicidios han disminuido aproximadamente un 36 por ciento, de acuerdo con cifras oficiales, reflejando una estrategia firme y coordinada.

El alcalde también reconoció los anuncios en infraestructura para la capital, como la construcción de pasos superiores e inferiores, rehabilitación de calles y espacios públicos, inversión en cultura y el impulso a proyectos estratégicos en agua y drenaje.

“Hoy vemos resultados concretos en seguridad, en administración y en infraestructura. Hay rumbo, hay orden y hay coordinación entre Estado y Municipio”, expresó.

Finalmente, Marco Bonilla reiteró su disposición de continuar trabajando en equipo con la gobernadora para fortalecer el desarrollo del estado.

“Estamos listos para seguir haciendo mancuerna por Chihuahua”, concluyó.

