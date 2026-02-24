La gobernadora Maru Campos encabezó la sesión de la Mesa de Seguridad para la Construcción de Paz, donde supervisó las estrategias y operativos preventivos, con el objetivo de blindar al estado ante los sucesos registrados en Jalisco y otras entidades del país.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría General de Gobierno, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informaron que, hasta el momento, en Chihuahua no se tiene registro de incidentes u operaciones vinculadas a esta célula delictiva.

La titular del Ejecutivo estatal exhortó a los representantes de las distintas corporaciones a mantener la comunicación y coordinación, así como a reforzar los patrullajes permanentes, a fin de preservar la seguridad en la entidad.

“Blindaremos Chihuahua para proteger a las familias. Seguimos trabajando por la seguridad de las y los chihuahuenses”, puntualizó Maru Campos.

Durante la reunión, los asistentes destacaron los resultados positivos obtenidos en las últimas semanas en la reducción de delitos de alto impacto, por lo que acordaron dar continuidad a las estrategias conjuntas.

En la sesión estuvieron presentes los generales de Brigada de Estado Mayor, Felipe González Moreno y Antonio López Velasco, comandantes de la 5/a y 42/a Zona Militar, respectivamente y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas.

Además del representante de la Fiscalía General de la República en Chihuahua, Victorino Porcayo; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila; la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez y la representante del Instituto Nacional de Migración, Zaira Carrasco.

Por Gobierno del Estado asistieron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el fiscal general del Estado, César Jáuregui y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya.