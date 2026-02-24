La Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de 22 años de prisión, dictada en contra de Jaime Israel R. G., y de Daniel Omar J. E., por el delito de homicidio calificado, que cometieron a Luis Antonio R. T.

Las investigaciones ministeriales establecieron que el 12 de marzo de 2025, aproximadamente a las 13:00 horas, los ahora sentenciados subieron por la fuerza a la víctima a una camioneta de la marca Mercury, línea Marineer, color negro, en el cruce de la calle 3ra y Salvador Allende, de la colonia División del Norte en la ciudad de Chihuahua.

Dicha camioneta fue detectada por cámaras de PECCU, situación que generó un operativo en el que participaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Dirección de Tránsito y Vialidad y elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

La camioneta fue perseguida por diferentes sectores de la ciudad, hasta la colonia Granjas del Valle, en donde los agresores descendieron y la abandonaron, dejando el cuerpo sin vida de la víctima en el interior.

Finalmente, los agresores fueron detenidos cuando huían a pie, asegurándoles un arma calibre .9mm, que utilizan para dispararle y matar a la víctima adentro de la camioneta.