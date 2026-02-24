lunes, febrero 23, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Sentencian a 22 años de cárcel a dos involucrados en el asesinato de Luis Antonio R. T.
Portada

Sentencian a 22 años de cárcel a dos involucrados en el asesinato de Luis Antonio R. T.

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de 22 años de prisión, dictada en contra de Jaime Israel R. G., y de Daniel Omar J. E., por el delito de homicidio calificado, que cometieron a Luis Antonio R. T.

Las investigaciones ministeriales establecieron que el 12 de marzo de 2025, aproximadamente a las 13:00 horas, los ahora sentenciados subieron por la fuerza a la víctima a una camioneta de la marca Mercury, línea Marineer, color negro, en el cruce de la calle 3ra y Salvador Allende, de la colonia División del Norte en la ciudad de Chihuahua.

Dicha camioneta fue detectada por cámaras de PECCU, situación que generó un operativo en el que participaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Dirección de Tránsito y Vialidad y elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

La camioneta fue perseguida por diferentes sectores de la ciudad, hasta la colonia Granjas del Valle, en donde los agresores descendieron y la abandonaron, dejando el cuerpo sin vida de la víctima en el interior.

banner

Finalmente, los agresores fueron detenidos cuando huían a pie, asegurándoles un arma calibre .9mm, que utilizan para dispararle y matar a la víctima adentro de la camioneta.

You Might Also Like

You may also like

Identifica FGR genéticamente cuerpo de “El Mencho”; puede ser reclamado por familiares

Seguimos trabajando por la seguridad de las y los chihuahuenses: Maru Campos

Demuestran Indios de la UACJ su poderío en el diamante; vence a...

Reconoce UNESCO a la UACH con Cátedra en Hidrología de Zonas Áridas

Limpian cuadrillas de la JMAS el drenaje en La Floresta

Refuerzan obras pluviales con 56 nuevos pozos de absorción para prevenir inundaciones