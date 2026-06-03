La publicación de un reportaje del diario estadounidense Los Angeles Times generó una nueva controversia política en México luego de que señalara que autoridades de Estados Unidos investigan a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Además, el medio afirmó que la visa estadounidense del mandatario sonorense habría sido cancelada.

Sin embargo, el Gobierno de Sonora rechazó de forma inmediata estas versiones. La postura oficial fue difundida por Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social, quien aseguró que Alfonso Durazo mantiene vigente su visa y que no existe ninguna notificación oficial sobre una investigación en su contra por parte de autoridades estadounidenses.

La información surge a partir de un reportaje publicado por Los Angeles Times, firmado por los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum y realizado en colaboración con Puente News Collaborative. Hasta el momento, las acusaciones mencionadas por el medio se atribuyen a fuentes anónimas y no se ha dado a conocer públicamente ninguna acusación judicial contra el gobernador sonorense.

La respuesta oficial llegó a través de Paloma Terán, quien utilizó sus redes sociales para desmentir de manera directa la información publicada por el diario estadounidense.

La funcionaria sostuvo que los señalamientos carecen de sustento y afirmó que Alfonso Durazo conserva vigente su documentación migratoria para ingresar a Estados Unidos.

Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño”, escribió.

Además, precisó: “El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos”.

Terán añadió que la administración estatal mantiene su compromiso con la transparencia y rechazó cualquier acusación que no esté respaldada por información oficial.

Con esta declaración, el Gobierno de Sonora negó dos puntos clave del reportaje: la supuesta cancelación de la visa del mandatario y la existencia de una notificación formal relacionada con alguna investigación estadounidense.

El trabajo periodístico publicado por Los Angeles Times sostiene que autoridades de Estados Unidos estarían investigando a dos gobernadores mexicanos en funciones: Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas.

Según el medio, ambos políticos pertenecen a Morena y son considerados aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La publicación plantea que las autoridades estadounidenses habrían ampliado el alcance de algunas investigaciones relacionadas con el crimen organizado, enfocándose no solamente en grupos criminales, sino también en funcionarios públicos y responsables de seguridad.

En el caso específico de Durazo, el reportaje afirma que su visa fue revocada durante el año pasado y que existe una investigación relacionada con presuntos vínculos con organizaciones criminales.

No obstante, el propio medio señala que esta información proviene de personas familiarizadas con el caso que solicitaron permanecer en el anonimato debido a la naturaleza interna de los asuntos abordados.

Hasta ahora, no se ha difundido públicamente ninguna acusación judicial ni algún documento oficial emitido por autoridades estadounidenses que confirme los señalamientos mencionados en el reportaje.

Lo que sí está confirmado es que existen dos versiones públicas sobre el caso.

Por un lado, Los Angeles Times sostiene que Durazo es objeto de una investigación y que su visa habría sido cancelada, citando fuentes anónimas.

Por otro, el Gobierno de Sonora afirma que la información es falsa, que el gobernador mantiene una visa vigente y que no ha recibido notificación alguna relacionada con investigaciones en Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum también fue cuestionada sobre la publicación y respondió que corresponde a los gobernadores involucrados aclarar cualquier duda relacionada con los señalamientos.

Durante sus declaraciones, la mandataria expresó cuestionamientos sobre la difusión pública de este tipo de versiones.

“Salió una nota en Los Angeles Times sobre dos gobernadores. Entiendo que ellos tienen que aclarar la situación, pero ¿qué intención con quitar la visa y, además, hacerlo público?”

La presidenta también pidió analizar cuidadosamente la información antes de dar por ciertos los señalamientos.

“Vamos a filtrar la información, porque así luego se actúa por algunos sectores para decirles a los mexicanos: ‘Aguas, te van a quitar la visa’”.

Sheinbaum pidió mantener la calma mientras se esclarecen los hechos y sostuvo que cada persona señalada debe responder directamente sobre las acusaciones que le conciernen.

“Hay que estar tranquilos. Cuando uno está tranquilo con sus convicciones, con la certeza de lo que está haciendo y con la garantía de que lo que estamos haciendo es por el bien de México y de la nación, pueden venir estas cosas, pero ¿cuál es el interés? Tenemos todo el derecho, al menos, a tener la duda”.

Hasta ahora, los hechos confirmados públicamente son los siguientes:

Los Angeles Times publicó un reportaje sobre presuntas investigaciones estadounidenses contra Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

La información del medio se basa en fuentes anónimas.

El Gobierno de Sonora negó los señalamientos.

Paloma Terán aseguró que Alfonso Durazo conserva una visa vigente.

La administración estatal sostiene que no existe notificación oficial de alguna investigación por parte de Estados Unidos.

No se ha hecho pública ninguna acusación judicial contra el gobernador sonorense.

Mientras continúan las reacciones políticas y mediáticas, el caso permanece marcado por versiones contrapuestas entre un reportaje periodístico basado en fuentes reservadas y la negativa oficial emitida por el Gobierno de Sonora.icial.

ElImparcial