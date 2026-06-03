Como parte de su estrategia de internacionalización, la Universidad Autónoma de Chihuahua firmó un convenio de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, una de las instituciones de educación superior más importantes de Europa, con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto.

Durante el acto protocolario, el rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos resaltó la importancia de establecer alianzas con instituciones de prestigio internacional como la Universidad Complutense de Madrid. Indicó que este acuerdo contribuirá a ampliar las oportunidades de formación para la comunidad universitaria y fortalecerá la presencia de la UACH en escenarios académicos globales.

Por su parte, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Dr. Joaquín Goyache Goñi, señaló que la firma del convenio representa el primer paso para construir una relación sólida y duradera entre ambas universidades. Expresó su interés en impulsar iniciativas que permitan el intercambio de experiencias, la generación de conocimiento y el fortalecimiento de los vínculos académicos entre México y España.

La directora de Relaciones Internacionales de la UACH, Mtra. Lizza Iveth Solís Chávez dio la bienvenida a la comitiva española y destacó el trabajo realizado entre ambas instituciones para concretar este acercamiento. Señaló que la visita permitió compartir fortalezas académicas, científicas y de vinculación, así como identificar áreas de oportunidad para desarrollar proyectos conjuntos en beneficio de estudiantes y docentes.

Como parte de la agenda de trabajo, representantes de diversas áreas universitarias presentaron proyectos y fortalezas institucionales. Participaron el Mtro. Xavier Venegas Aragonés, director de la Facultad de Artes; el Mtro. César Eduardo Gutiérrez Aguirre, director de la Facultad de Derecho; la Mtra. Rocío del Carmen Flores Carrete, directora de Proyectos Estratégicos de la UACH; el Dr. Javier Contreras Orozco, director de la Facultad de Filosofía y Letras; la Dra. Mariana Vargas Beltrán, directora de la Facultad de Enfermería y Nutriología, así como el Dr. Carlos Javier Ortiz Rodríguez, director de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física.

Posteriormente, las autoridades universitarias llevaron a cabo la firma del convenio de colaboración, instrumento que establece las bases para el desarrollo de acciones conjuntas en materia académica, científica y de vinculación internacional, además de promover la movilidad de estudiantes y docentes, así como la creación de programas de doble titulación.

Con esta alianza, la Universidad Autónoma de Chihuahua refrenda su compromiso con la internacionalización, el fortalecimiento de redes de colaboración global y la formación de profesionistas con una visión internacional, capaces de responder a los desafíos de un entorno cada vez más interconectado.