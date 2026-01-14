Personal del Grupo Especial de Detectives de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en colaboración con la Guardia Nacional, llevó a cabo la detención de dos sujetos, quienes fueron señalados por una tercera persona por el presunto intento de retenerla con la finalidad de cruzarla a los Estados Unidos.

El hecho ocurrió durante la noche del pasado 13 de enero, en la calle Hospital de Ciudad Juárez, cuando los elementos realizaban recorridos de patrullaje preventivo. En ese momento, una persona se acercó de manera inmediata para solicitar auxilio y denunciar la situación, lo que motivó la intervención de las autoridades.

Al aproximarse los agentes a los dos hombres, quienes se encontraban a bordo de un vehículo Ford F-150, estos adoptaron una actitud agresiva y hostil en contra del personal policial, por lo que se procedió a su formal detención por el delito de resistencia a particulares.

Los hombres fueron identificados como José Ángel F. Q. y Alejandro R. N., quienes fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones.

Asimismo, la persona que realizó el señalamiento fue puesta bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración, a fin de brindarle la atención y el seguimiento correspondiente.

Estas acciones reflejan los trabajos permanentes de seguridad en el estado, los cuales tienen como prioridad mantener la tranquilidad y salvaguardar la integridad de las personas, como parte de la estrategia de seguridad que impulsa la SSPE, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.