En Sesión Solemne del Honorable Consejo Universitario se les dio la cordial bienvenida y nombramiento a los 80 nuevos Consejeros Universitarios de los cuatro institutos —ICSA, ICB, IADA e IIT—, quienes fungirán en el ciclo enero-diciembre 2026 para el desarrollo de la vida institucional de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

La Sesión, correspondiente a la del 20 de enero del año en curso, se efectuó en las renovadas Salas de Usos Múltiples del Centro Cultural Universitario (CCU), situadas al interior del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB).

Previo a la toma de protesta, se les exhortó a los nuevos Consejeros Universitarios, que fueron electos el pasado mes de noviembre de 2025 —docentes, alumnos y suplentes—, a sentirse orgullosos del cargo que van a desempeñar, y a tomar conciencia de que a lo largo de su gestión sepan desenvolverse en los retos que los esperan para lograr la transformación de esta institución, mediante la toma de decisiones en el Honorable Consejo.

“Quiero felicitarlos por el resultado de haber sido electos. Cada voto obtenido es la muestra de que sus compañeras, compañeros de los institutos, docentes y alumnos confían en ustedes y en sus capacidades, así que les doy la más cordial bienvenida como miembros del Honorable Consejo Universitario. Al rendir protesta, asumen, también, una responsabilidad de trascendencia para la vida institucional, representar a la comunidad universitaria con integridad, participar con rigor en la deliberación y toma de decisiones colegiada, siempre en interés superior de la Universidad”, reflexionó el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la UACJ.

Aunado a esto, el rector hizo una breve recapitulación de lo que aconteció en las anteriores sesiones del Consejo Universitario en el 2025: aprobación del Presupuesto General 2025; la Política de Austeridad 2025; el incremento al monto para las becas deportivas de los estudiantes que forman parte de los equipos representativos; la contratación de profesoras y profesores de Tiempo Completo y Medio Tiempo; aprobación del Fideicomiso de Innovación Tecnológica; aprobación al dictamen de la Comisión al Mérito Universitario, para nombrar el auditorio del edificio X del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) en auditorio 8 de Marzo; el Plan de Obras 2025; aprobación del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2024-2030; la ampliación del estacionamiento del ICB, entre otros.

También, hizo entrega de reconocimientos a los Consejeros Universitarios del periodo enero-diciembre 2025.

«En nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez doy un reconocimiento sincero, respetuoso y el profundo agradecimiento a las consejeras y los consejeros que hoy concluyen su encargo. Su participación, su tiempo y su compromiso con la vida institucional han contribuido de manera significativa al cumplimiento de las funciones sustantivas de nuestra Universidad, así como su gobernanza y autonomía. Les agradezco mucho la responsabilidad con la que ejercieron esta encomienda y el servicio que prestaron desde este espacio de representación que da testimonio de su vocación universitaria”, puntualizó.

Al evento se dieron cita el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la UACJ; el doctor Salvador David Nava Martínez, secretario general; la maestra María Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria académica; el doctor Fausto Enrique Aguirre Escárcega, director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA); la maestra Tania Dolores Hernández García, directora del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB); el doctor Jesús Meza Vega, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICB); el doctor Erwin Adán Martínez Gómez, director del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT).