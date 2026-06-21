La Coordinación del Centro Fundacional participó en la edición 2026 de la Marcha de las Diversidades Afectivo Sexuales, evento que reunió a miles de personas en el Centro Histórico para promover el respeto, la inclusión y los derechos humanos.

Durante el acto protocolario, la coordinadora del Centro Fundacional, Daniela González Lara, destacó que por primera vez en más de dos décadas de realización de esta marcha, el Gobierno Municipal sostuvo reuniones de trabajo previas con el Comité Juárez Diversa para conocer las necesidades del evento y coordinar acciones de apoyo institucional.

La funcionaria reconoció el trabajo de activistas y organizaciones de la sociedad civil que durante años han impulsado acciones en favor de la diversidad, la prevención de enfermedades y la defensa de los derechos humanos en Ciudad Juárez.

En el acto protocolario celebrado en el Monumento a Benito Juárez, los integrantes del comité Juárez Diversa agradecieron la colaboración de dependencias municipales como la Coordinación de Seguridad Vial, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Dirección de Derechos Humanos y personal del Centro Fundacional, quienes participaron en la organización y logística del evento.

“Juárez es una ciudad progresista, plural e incluyente. Aquí convivimos personas con distintas formas de pensar y de vivir, y precisamente esa diversidad es una de nuestras mayores fortalezas como comunidad”, expresó.

La regidora Patricia Mendoza, coordinadora de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, señaló que el Gobierno Municipal mantiene una política de inclusión y reconocimiento a la diversidad, impulsando acciones que promueven la igualdad y el respeto para todas las personas.

La edil destacó que recientemente se reconoció a una mujer trans por su trayectoria y aportaciones a la comunidad, como parte de los esfuerzos institucionales para visibilizar y fortalecer la participación de grupos históricamente discriminados.

La Marcha de las Diversidades Afectivo Sexuales realizó su recorrido a lo largo de la avenida 16 de Septiembre, desde el Parque Borunda hasta la calle Lerdo para concluir en el monumento.