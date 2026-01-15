Actuación oportuna de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal permitió evitar un secuestro en proceso en el corredor Tecnológico de la ciudad de Chihuahua. Dos hombres, padre e hijo, mantenían retenido a un joven de 25 años dentro de un hotel del Complejo Industrial Chihuahua.

El operativo se llevó a cabo sobre la avenida Tecnológico, en el cruce con Paseos de Bachíniva, luego de que agentes estatales detectaran un forcejeo sospechoso en las inmediaciones del Hotel Tec, inmueble utilizado también para hospedaje de personal policial.

De acuerdo con datos oficiales, la víctima, originaria de Durango, fue citada bajo engaños al lugar, donde posteriormente fue encerrada y privada de la libertad. Los presuntos responsables serían procedentes de Ciudad Juárez.

Al notar la presencia de las autoridades, los sospechosos intentaron huir en una camioneta Ram gris, que no era de su propiedad. Tras una breve persecución, abandonaron el vehículo y trataron de escapar a pie, pero fueron detenidos metros adelante.

Una vez asegurados, los agentes los llevaron de regreso al hotel, donde indicaron la habitación en la que se encontraba la víctima, quien fue rescatada y puesta bajo resguardo por personal ministerial.

Durante la revisión de un teléfono celular asegurado, se localizaron imágenes del joven en estado de vulnerabilidad, las cuales habrían sido enviadas a familiares para exigir dinero, confirmando el secuestro con fines de extorsión.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que integra las carpetas de investigación por el delito de secuestro y otros ilícitos, mientras la víctima recibe atención y acompañamiento institucional.