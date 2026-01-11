Redacción y foto: Valeria García/Reportera Júnior

Integrantes del grupo juvenil “Soldados de Cristo”, perteneciente a la capilla Santa María Goretti, realizaron un servicio comunitario al entregar rosca de Reyes y leche con chocolate a familias que permanecían afuera de distintos hospitales de la ciudad.

La actividad se llevó a cabo en el Hospital General y el Hospital de la Mujer, donde decenas de personas aguardaban noticias de sus familiares internados, soportando las bajas temperaturas que se han registrado en Ciudad Juárez.

Los jóvenes se acercaron de manera directa a las familias para ofrecerles alimento caliente, además de palabras de aliento, como una forma de acompañamiento espiritual y humano en momentos de incertidumbre y cansancio.

Jaqueline Rodríguez, coordinadora del grupo Soldados de Cristo y encargada de servicios, señaló que este tipo de acciones fortalecen la fe y la comunidad, al recordar que “no caminamos este camino de la fe solos; siempre hay hermanos que nos reconfortan en los momentos difíciles”.

Agregó que el objetivo del grupo juvenil es llevar pequeños gestos de solidaridad a quienes más lo necesitan, especialmente en espacios donde la espera, el frío y la preocupación se combinan.

Finalmente, Rodríguez envió un mensaje a los jóvenes católicos, exhortándolos a no desanimarse y a recordar que “no están solos; el camino de la fe es pasito a pasito y no hay que querer comerse el mundo de un momento a otro”.