La Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través del departamento de Trabajo Social solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de María Valles de 86 años.

El resguardo se realizó luego de que agentes municipales que realizaban labores de patrullaje en la colonia Los Nogales, atendieron un llamado al número de emergencia 911, donde reportaban a una persona del sexo femenino extraviada en el cruce de las calles avenida Plutarco Elías Calles y avenida De la Raza, en la citada colonia.

Al arribar al lugar, los oficiales procedieron al resguardo de la ciudadana María Valles, quien refirió solo recordar su nombre, para luego ser trasladada al departamento de Trabajo Social de esta Secretaría en la estación de Policía del Distrito Universidad, donde fue recibida por personal en turno.

Si alguna persona cuenta con datos para poder localizar a sus familiares, puede comunicarse al teléfono 7370520 o al 7370500.