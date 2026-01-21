miércoles, enero 21, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Solicitan apoyo ciudadano para localizar a familiares de mujer extraviada en Los Nogales
Portada

Solicitan apoyo ciudadano para localizar a familiares de mujer extraviada en Los Nogales

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través del departamento de Trabajo Social solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de María Valles de 86 años.

El resguardo se realizó luego de que agentes municipales que realizaban labores de patrullaje en la colonia Los Nogales, atendieron un llamado al número de emergencia 911, donde reportaban a una persona del sexo femenino extraviada en el cruce de las calles avenida Plutarco Elías Calles y avenida De la Raza, en la citada colonia.

Al arribar al lugar, los oficiales procedieron al resguardo de la ciudadana María Valles, quien refirió solo recordar su nombre, para luego ser trasladada al departamento de Trabajo Social de esta Secretaría en la estación de Policía del Distrito Universidad, donde fue recibida por personal en turno.

Si alguna persona cuenta con datos para poder localizar a sus familiares, puede comunicarse al teléfono 7370520 o al 7370500.

banner
You Might Also Like

You may also like

Finaliza proceso de entrevistas para elección de la persona titular de la...

Realizan rastreo en Santa Teresa en búsqueda de personas reportadas desaparecidas

Sostiene Maru Campos reunión de trabajo con Ernestina Godoy, fiscal general de...

Intensifica la JMAS las labores de mantenimiento en el Colector Teófilo Borunda

Destaca Chihuahua en el 2025 en el registro de marcas ante el...

Ubican a Ciudad Juárez en el segundo lugar a nivel nacional en...