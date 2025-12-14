Ciudad Juárez, Chih.- Auto Transporte Campesinos, empresa dedicada al transporte de personal, llevó a cabo este domingo su tradicional posada navideña con directivos y empleados de dicha empresa, quienes tuvieron oportunidad de pasar varias horas de alegre convivencia.

@juareznoticias.com Son 15 años ininterrumpidos; Auto Transporte Campesinos llevó a cabo su tradicional posada navideña ♬ sonido original – juareznoticias

Matías Prieto, director general de la empresa, tuvo oportunidad de convivir con el personal directivo, así como con los choferes y sus familias, quienes compartieron el pan y la sal durante varias horas en las instalaciones de dicha empresa, ubicadas al suroriente de la ciudad.

“Todas estas personas son como mi familia, empezaron junto con la empresa y aquí siguen dándolo todo por su trabajo, es un placer para mí retribuirles de alguna manera, y por lo mismo organizamos comida, piñatas, regalos, rifas,dulces y actividades que sean para los hijos de nuestros empleados, sin ellos no somos nada”, señaló Prieto al ser entrevistado al inicio de dicha actividad de convivencia.

Los niños que acudieron a la posada tuvieron oportunidad de recibir un regalo individual y una bolsa de dulces, además de participar en el sorteo de varios regalos que Auto Transporte Campesinos obsequió para todos los que acudieron a dicha actividad.

” Los valores familiares son

Muy importantes en Auto Transporte Campesinos, motivo por el cual convivimos en un ambiente 100 por ciento familiar, libre de alcohol y tabaco, la gente está acostumbrada a que en nuestra empresa no se toleran ese tipo de vicios”, señaló Prieto Torres.

Fueron alrededor de 400 personas, entre empleados choferes y sus familias, quienes se dieron cita en este festejo, en el cual tuvieron oportunidad de intercambiar buenos deseos y parabienes rumbo al año 2026 que ya se avecina.