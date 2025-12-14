Ciudad Juárez, Chih.- Auto Transporte Campesinos, empresa dedicada al transporte de personal, llevó a cabo este domingo su tradicional posada navideña con directivos y empleados de dicha empresa, quienes tuvieron oportunidad de pasar varias horas de alegre convivencia.
Matías Prieto, director general de la empresa, tuvo oportunidad de convivir con el personal directivo, así como con los choferes y sus familias, quienes compartieron el pan y la sal durante varias horas en las instalaciones de dicha empresa, ubicadas al suroriente de la ciudad.
“Todas estas personas son como mi familia, empezaron junto con la empresa y aquí siguen dándolo todo por su trabajo, es un placer para mí retribuirles de alguna manera, y por lo mismo organizamos comida, piñatas, regalos, rifas,dulces y actividades que sean para los hijos de nuestros empleados, sin ellos no somos nada”, señaló Prieto al ser entrevistado al inicio de dicha actividad de convivencia.
Los niños que acudieron a la posada tuvieron oportunidad de recibir un regalo individual y una bolsa de dulces, además de participar en el sorteo de varios regalos que Auto Transporte Campesinos obsequió para todos los que acudieron a dicha actividad.
” Los valores familiares son
Muy importantes en Auto Transporte Campesinos, motivo por el cual convivimos en un ambiente 100 por ciento familiar, libre de alcohol y tabaco, la gente está acostumbrada a que en nuestra empresa no se toleran ese tipo de vicios”, señaló Prieto Torres.
Fueron alrededor de 400 personas, entre empleados choferes y sus familias, quienes se dieron cita en este festejo, en el cual tuvieron oportunidad de intercambiar buenos deseos y parabienes rumbo al año 2026 que ya se avecina.