El pilar más fuerte de la sociedad es la mamá, son quienes mantienen de pie a nuestra comunidad, indicó esta mañana el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar durante la entrega de rosas a las madres de familia trabajadoras del mercado conocido como “Las segundas San Pancho”.





El Gobierno Municipal estará llevando a cabo la tradicional entrega de rosas de manos del alcalde, no únicamente en el mercado mencionado, sino también en otros puntos de localidad a lo largo de la tarde, en donde se obsequiarán cerca de 20 mil flores.





“Tengo la enorme bendición de tener a mi madre y ustedes saben lo que significa la mamá para uno, toda la vida. Esta es una tradición que ya tiene muchos años conmigo, en la que cada 10 de mayo traigo flores y pues es una experiencia muy bonita”, externó el edil.





Dijo que, a diferencia del año pasado que acudió a algunos restaurantes, en esta ocasión se optó por visitar a las madres comerciantes, quienes día a día luchan por salir adelante.





Es un reconocimiento muy sencillo a la enorme labor que hacen las mamás juarenses, por lo que tenemos que agradecerles todo lo que hacen por sus hijos, por sus hijas y eso realmente es lo que mantiene fuerte a nuestra comunidad, abundó el alcalde.





Por su parte, Rubén Velazquez Flores, representante de los vendedores del mercado, agradeció la visita del Presidente Pérez Cuéllar este día.





“Él siempre ha sido una persona muy gentil, nos visita y también nos invita a sus eventos y, a diferencia de otras administraciones , el alcalde sí nos toma cuenta, tanto él como su esposa y todos los de su equipo andan aquí al pendiente y eso se agradece”, manifestó el líder de las y los comerciantes.





En el recorrido también estuvo el Secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel ; el director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana y el director de Regulación Comercial, Oscar Guevara Ramírez.