La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, estará con su unidad móvil en Soriana Aztecas, para que los usuarios puedan iniciar el año sin adeudos en su servicio de agua potable.

Esta jornada de atención de la J+, cerca de ti, se realizará el viernes 30 de enero, de 10:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, y continuará el sábado 31 de enero, de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, en Soriana Super Aztecas, ubicado sobre Boulevard Zaragoza, así lo comentó Emma Zuvia, jefa de recuperación de adeudo.

“Los invitamos a la jornada de descuentos la J+, cerca de ti, el próximo viernes 30 de enero, de 10:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, y el sábado 31 de enero, de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, en Soriana Aztecas”, refirió.

Durante estos dos días, personal de la J+ estará brindando atención directa, ofreciendo convenios y descuentos de hasta el 80 por ciento, para que más personas regularicen su cuenta de manera accesible.

Por instrucciones del director ejecutivo de la J+ Marco Licón, y pensando en quienes, por motivos laborales, no pueden acudir entre semana a las oficinas, se ampliaron los horarios de atención, para facilitar el acceso a estos beneficios.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez invita a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad, de resolver sus adeudos, recibiendo una atención cercana y personalizada.