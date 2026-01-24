La empresa Star Soluciones refrendó su compromiso como empresa socialmente responsable al realizar la donación de cinco toneladas de frijol al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, con el objetivo de fortalecer la atención a sectores vulnerables de Ciudad Juárez.

La entrega se llevó a cabo como parte de una colaboración institucional basada en el interés común de ambas corporaciones, al ser organismos que mantienen contacto directo con familias juarenses que requieren apoyo alimentario, especialmente en situaciones de vulnerabilidad y contingencia.

Durante el evento, el propietario de la empresa Star Soluciones, Ramón Sáenz así como su representante y encargado de relaciones públicas Salvador Lozoya, destacaron que esta acción responde a un propósito social, con un compromiso orientado a brindar apoyo a quienes más lo necesitan y a contribuir de manera directa al bienestar de la comunidad.

Por su parte, la licenciada Quezada Domínguez, coordinadora de Enlaces con las Asociaciones Civiles del DIF Municipal, informó que el producto donado será destinado a áreas de atención a adultos mayores, albergues, comedores comunitarios y a personas que solicitan apoyo alimentario, además de ser utilizado en casos de contingencias. Asimismo, resaltó la importancia de la transparencia en el manejo de los recursos, señalando que todo lo que se recibe es debidamente documentado.

En el acto de entrega estuvo presente la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, quien agradeció la donación y reconoció la disposición de Star Soluciones para sumarse a las acciones que buscan mejorar la calidad de vida de las familias juarenses.

Con este tipo de iniciativas, Star Soluciones fortalece su responsabilidad social empresarial y reafirma su compromiso de colaborar con instituciones que trabajan día a día en favor del desarrollo integral de la comunidad.