La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, advirtió que el dictamen de Reforma Electoral que analiza la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales incumple obligaciones legales, limita derechos político-electorales y deja fuera propuestas fundamentales para fortalecer la representación ciudadana y la inclusión de grupos históricamente discriminados.

Durante la discusión del proyecto, la legisladora señaló que el Congreso está ignorando tanto la iniciativa ciudadana “Yo Elijo Regidor” como una resolución del Tribunal Estatal Electoral, al negarse a incorporar la elección directa de regidores por demarcación territorial.

“Ya no se trata de si existe o no voluntad política. Es una obligación que estamos incumpliendo. Este dictamen viola disposiciones que el propio Congreso está obligado a atender”, afirmó.

Argüelles sostuvo que los argumentos utilizados para rechazar este modelo han quedado superados, ya que el Instituto Estatal Electoral desarrolló un estudio técnico que demuestra la viabilidad de establecer demarcaciones territoriales en los 67 municipios del estado.

Asimismo, cuestionó que la reforma pretenda presentar como un avance las acciones afirmativas para pueblos indígenas y afro mexicanos, mientras continúa excluyendo a otros sectores vulnerables como personas con discapacidad, jóvenes y personas de la diversidad sexual.

“No podemos decidir desde este Congreso qué grupos merecen derechos y cuáles no. La inclusión no puede ser selectiva ni depender de incomodidades ideológicas”, expresó.

La congresista también criticó que el dictamen haya dejado fuera la propuesta de Morena para reducir el financiamiento público a los partidos políticos, pese a que el Instituto Estatal Electoral ejerció un presupuesto cercano a los 480 millones de pesos en un año no electoral.

“Mientras miles de familias demandan mejores servicios de salud y educación, se rechaza la posibilidad de destinar más recursos a las verdaderas necesidades de la gente”, señaló.

Otro de los puntos que generó preocupación fue la intención de prohibir la interpretación de las normas electorales más allá de su literalidad. Para Argüelles, esta disposición representa un grave retroceso democrático y jurídico.

“Pretender que la ley no pueda interpretarse es desconocer la función de los tribunales y limitar la protección de los derechos humanos. Es una medida regresiva que puede afectar directamente a la ciudadanía”, advirtió.

Lamentó además que la reforma ignore propuestas para fortalecer la protección contra la discriminación por identidad de género, expresión de género y orientación sexual, así como mecanismos para combatir los discursos de odio contra mujeres y personas de la diversidad sexual.

Finalmente, Argüelles Díaz aseguró que Morena seguirá defendiendo una reforma electoral que amplíe derechos, fortalezca la participación ciudadana y garantice una representación verdaderamente incluyente para todas y todos los chihuahuenses.

“Las acciones afirmativas que se plantean son insuficientes. Chihuahua es un estado diverso y la democracia debe reflejar esa diversidad, no excluirla”, puntualizó.