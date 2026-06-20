La gobernadora Maru Campos realizó un recorrido por las instalaciones del Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHISAL), donde supervisó la operación del organismo y las acciones encaminadas a mejorar los servicios médicos en beneficio de las y los chihuahuenses.

Durante la visita, la mandataria dio seguimiento a las estrategias y proyectos orientados a consolidar el sistema estatal de salud, con el objetivo de brindar servicios más eficientes y accesibles para las familias de la entidad.

Además, sostuvo una reunión con el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, para revisar temas prioritarios del sector y las acciones que se desarrollan en materia de atención médica en el estado.