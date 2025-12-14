Luego del arribo al aeropuerto de esta ciudad de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, y donde se pudo observar un fuerte operativo de seguridad en los alrededores, la mandataria federal se dirigió al sur oriente para llevar a cabo una supervisión de los avances de construcción del Cbtis 261, el cual se construye en la colonia Parajes de San José.

Allí, decenas de personas la esperaban para saludarla y tomarse la foto del recuerdo. Posteriormente Sheinbaum Pardo se dirigió a la construcción de la institución para realizar un recorrido en compañía de la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel

Posteriormente y en compañía del Secretario de Educación Pública de México, Mario Delgado Carrillo y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se realizó la asamblea de educación media donde la presidenta hizo la entrega de tarjetas a los estudiantes para que estos reciban la beca Benito Juárez.

Como acto final para este día, Sheinbaum Pardo se dirigió a la avenida Talamas Camandarí, para realizar la inauguración del Centro Libre de Mujeres Juárez.

Se espera que la presidenta de la república duerma esta noche en la ciudad ya que para el día de mañana sostendrá varias reuniones de carácter privado.

Cabe hacer mención que, a diferencia de otras visitas presidenciales, en esta ocasión no se registraron manifestaciones ni concentraciones masivas en los distintos lugares que visitó.