Luis Morales Flores rindió protesta como diputado ante el pleno de la Cámara de Diputados para ocupar el lugar que dejó vacante Sergio Mayer, quien pidió licencia para participar en un reality show.

En la página electrónica de la Cámara Baja, no existen datos de trayectoria política de Morales Flores, sólo en el apartado de “Trayectoria empresarial/iniciativa privada” se especifica que es “comerciante en la Central de Abasto de la Ciudad de México”.

Morales Flores había ganado la diputación, de 2024 a 2027, en la Cámara de Diputados mediante la tómbola; sin embargo, se la quitaron para dársela a Sergio Mayer, quien fue parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum.

Previo a la sesión ordinaria, en la que rindió protesta, Luis Morales fue presentado a la bancada, en una reunión privada, y señalaron que se prevé que desempeñe el cargo durante dos meses, y lo deje al regreso de Sergio Mayer.

ElUniversal