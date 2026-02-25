martes, febrero 24, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Suple comerciante de la Central a Sergio Mayer en la Cámara de Diputados; rinde protesta como diputado
PortadaTendencia

Suple comerciante de la Central a Sergio Mayer en la Cámara de Diputados; rinde protesta como diputado

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Luis Morales Flores rindió protesta como diputado ante el pleno de la Cámara de Diputados para ocupar el lugar que dejó vacante Sergio Mayer, quien pidió licencia para participar en un reality show.

En la página electrónica de la Cámara Baja, no existen datos de trayectoria política de Morales Flores, sólo en el apartado de “Trayectoria empresarial/iniciativa privada” se especifica que es “comerciante en la Central de Abasto de la Ciudad de México”.

Morales Flores había ganado la diputación, de 2024 a 2027, en la Cámara de Diputados mediante la tómbola; sin embargo, se la quitaron para dársela a Sergio Mayer, quien fue parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum.

Previo a la sesión ordinaria, en la que rindió protesta, Luis Morales fue presentado a la bancada, en una reunión privada, y señalaron que se prevé que desempeñe el cargo durante dos meses, y lo deje al regreso de Sergio Mayer.

banner

ElUniversal

You Might Also Like

You may also like

“Ley Andrea”, es tiempo de ponerle fin a los violentadores de mujeres...

Repara la JMAS tres hundimientos de manera simultánea en diferentes sectores

Asaltan con violencia una negociación en Colinas de Juárez; tras persecución son...

Localizan en Allende a masculino reportado desaparecido en Parral

Refuerzo militar en Puerto Vallarta; despliegan 103 elementos de la Marina tras...

Prepara Municipio proyecto para mejorar la movilidad en la ciudad