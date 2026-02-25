—Reventón sorpresa en la “Universidad del Crimen”

—Madrugan y aguantan frío por un empleo

–Apapachos en palacio municipal a canacintros

Uno de los aspectos de la iniciativa de reforma electoral que promueven desde Palacio Nacional y que más polémica ha generado, sin duda, es la propuesta de reducir el salario de los diputados locales.

Doña Claudia Sheinbaum decidió meterle tijera al sueldo de los diputados, y no sólo eso, quiere que nadie en el país gane más que ella, ni, aunque sean legisladores locales que se han acostumbrado a cobrar más que el Ejecutivo federal.

Esta medida, según anunció, también vendrá acompañada de la reducción del número de regidores en ayuntamientos donde los cabildos están sobredimensionados, todo con el objetivo de disminuir el costo de la representación popular y evitar excesos en el gasto público.

Al final, la intención es que el dinero del pueblo se utilice de manera más justa y eficiente, aunque algunos advierten que antes de aplicar estos recortes, habría que analizar bien el costo-beneficio para no afectar instituciones clave como el INE o los tribunales electorales.

La cosa está que arde, porque más de uno anda temblando por el recorte a la quincena. Y es que sí, como bien dijo la presidenta, hay legisladores locales que se despachan con la cuchara del menudo, embolsándose más que el mismísimo Ejecutivo federal a costillas del pueblo bueno y sabio.

La gober Maru Campos, desde chihuahuitas tierras, no ve con tan buenos ojos la movida. Advierte que antes de recortar, habría que hacer cuentas y ver el costo-beneficio, no vaya a ser que en el afán ahorrador salga contraproducente.

***********

Ante los tiempos bravos que se viven tras el hecho del abatimiento de El Mencho, las autoridades amanecieron inquietas y armaron su propio “reventón” en el ya célebre Cereso 3 de Juárez, mejor conocido como la Universidad del Crimen.

Desde antes de que cantara el gallo, soldados, Guardia Nacional y la SSPE hicieron acto de presencia, no vaya siendo la de malas. Hay que recordar aquel trágico día primero de enero de 2023 en que ocurrió la fuga de varios presos.

En la intervención de este martes encontraron de todo, menos ley y orden, hallaron armas hechizas, pipas, USBs y hasta muebles de más.

Eso sí, todo muy institucional, con la bandera de los derechos humanos ondeando mientras cateaban módulos y dormitorios.

Dicen que revisaron a 839 internos, pero la población es de más de 4 mil, será que el operativo fue nomás pa’ la foto, es pregunta.

************

Antes de que cantara el gallo, la madrugada de este martes cientos de fronterizos hicieron una fila kilométrica para la feria del empleo en el Estadio 8 de Diciembre, todos con la ilusión de encontrar un empleo.

Dicen los organizadores —AMAC-Index y el Municipio— que fueron mil 800 vacantes, pero con la pérdida de más de 67 mil chambas en las maquilas, pues a ver a quién le toca el premio mayor y a cuántos les sale el boleto sin suerte.

El detalle es que la mayoría de las personas desempleadas buscan plazas operativas, pero la realidad es que en la industria casi ya no existen; ahora la demanda está enfocada en técnicos e ingenieros.

Que no querían que la gente acampara, pero la desesperación no entiende de reglas logísticas ni de recomendaciones de seguridad. El desempleo hizo aguantar el frío y a soportar lo duro de las banquetas que la incertidumbre de quedarse sin ingreso.

Lo grave es el impacto tras el cierre de las filiales de First Brands, que dejó a mil juarenses sin chamba y mientras tanto, el gobierno local e Index dieron mejoralitas.

***********

La nueva directiva de Canacintra Juárez, capitaneada por Carlos Noé Hernández, no perdió el tiempo y se lanzó directo a Palacio municipal a saludar al alcalde Cruz Pérez Cuéllar. Y cómo no, si bien dicen que “el que madruga, Dios lo ayuda”, y aquí traen ganas de pintar de guida la industria local.

No faltó el apapacho institucional: “Felicito al Lic. Hernández, la industria es clave para Juárez”, puso en sus redes el edil, con su toque de diplomacia habitual.

Eso sí, entre líneas se leyó un mensaje clarito, la cooperación entre gobierno municipal e industriales no será de dientes para afuera.

La jugada es clara, buscar más chamba y bienestar para la raza juarense, aunque ya veremos si las palabras se traducen en hechos, porque de buenos deseos está lleno el camino al… ya saben dónde. Y como estamos en tiempos prelectorales, todo se vale.