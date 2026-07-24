El Presidente Héctor Rafael Ortiz Orpinel tuvo una reunión con integrantes de Index Juárez, ante quienes reiteró que la Administración municipal mantendrá el rumbo establecido desde el inicio del proyecto encabezado por el alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, por lo que los programas y obras anunciados continuarán conforme a lo planeado.

Durante el encuentro, encabezado por la vicepresidenta de Index Juárez, María Teresa Delgado, el alcalde expresó que la prioridad del Gobierno local es darle continuidad a los proyectos estratégicos para el desarrollo de la ciudad y concentrar todos los esfuerzos en la Administración municipal.

Comentó que no tiene aspiraciones a otra candidatura, lo que le permite enfocar su trabajo en atender las necesidades de las y los juarenses.

Ortiz Orpinel explicó que el Gobierno Municipal desarrolla un plan integral de transformación de la ciudad, el cual contempla la intervención de 48 vialidades, la modernización del sistema de semaforización inteligente, el reordenamiento urbano y el programa Juárez Amanece Limpio.

Destacó que estas acciones forman parte de una estrategia coordinada para mejorar la movilidad, fortalecer la imagen urbana y elevar la calidad de vida de la población.

Al comentar sobre la información difundida de un supuesto recorte de los recursos federales, aclaró que el Municipio no enfrenta una reducción presupuestal, sino un retraso en la entrega de participaciones federales debido a una menor recaudación por parte de la Federación durante los primeros dos trimestres del año.

Dijo que él y la tesorera, Dayira Raquel Fernández Martínez, acudieron a la Secretaría de Hacienda, en la Ciudad Juárez, para conocer el estatus de los recursos y recibieron la confirmación de que los 385 millones de pesos correspondientes a Ciudad Juárez serán entregados posteriormente mediante fondos compensatorios.

El Presidente Municipal precisó que esta situación permitirá mantener la planeación de las obras y proyectos contemplados, sin necesidad de cancelar ninguna de las acciones programadas.

También desmintió versiones sobre la supuesta cancelación de proyectos como el puente del bulevar Zaragoza y el Eje Vial Juan Gabriel, al asegurar que las obras continuarán conforme se reciban las participaciones federales.

En la reunión, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, presentó los avances en materia de seguridad y destacó la incorporación de tecnología de punta mediante sistemas de videovigilancia, herramientas que han contribuido a disminuir el robo de vehículos.

Agregó que el trabajo coordinado entre las corporaciones también ha permitido una reducción considerable en delitos como la extorsión y el secuestro.

Al encuentro asistieron el coordinador de Directores, Enrique Licón Chávez; la directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales Medina; el director de Planeación y Evaluación, Emilio Ramón Ramiro Flores; el director general del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Roberto Mora Palacios y el coordinador general de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes.

También estuvieron el director general de Obras Públicas, Daniel González García; el director de Protección Civil, Sergio Rodríguez; la directora de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, así como Alejandro Arenas González, representante de Lexmark.