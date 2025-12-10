La reciente intercepción de un buque petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela por parte de fuerzas estadounidenses ha generado inquietud en los mercados energéticos internacionales. Analistas señalan que el incidente eleva el riesgo geopolítico en una región clave para el suministro de crudo, lo que podría traducirse en presiones al alza en los precios durante los próximos días.

La operación naval, considerada una escalada en las tensiones entre Washington y Caracas, provocó que inversionistas reaccionaran de inmediato ante la posibilidad de interrupciones logísticas o nuevas sanciones que afecten las exportaciones venezolanas. Aunque la producción de Venezuela se ha mantenido estable recientemente, la percepción de vulnerabilidad en la ruta marítima ya comenzó a reflejarse en los movimientos del mercado.

Especialistas advierten que si los incidentes se repiten o si Estados Unidos endurece sus acciones en la zona, el impacto en el precio del petróleo podría ser más pronunciado, especialmente en un momento en que la oferta global se mantiene ajustada. Por ahora, los mercados se mantienen en alerta.