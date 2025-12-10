El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que su gobierno confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, en medio de un aumento en las tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Acabamos de confiscar un tanquero en la costa de Venezuela, un buque grande, muy grande… el más grande que se ha decomisado, de hecho”, declaró Trump a reporteros en la Casa Blanca. El mandatario añadió que “otras cosas están ocurriendo”, aunque evitó ofrecer más detalles y señaló que hablaría del tema más adelante.

La acción forma parte de la ofensiva de la administración Trump para incrementar la presión sobre Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses han señalado que el objetivo es limitar las operaciones y recursos del gobierno venezolano en el extranjero.

De acuerdo con un funcionario de EE. UU., que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a comentar públicamente, la operación fue encabezada por la Guardia Costera estadounidense y contó con apoyo de la Marina. La acción se realizó bajo autoridad de aplicación de la ley estadounidense, confirmó la fuente.

El decomiso se da en un contexto de creciente tensión en el Caribe y podría tener implicaciones en el mercado energético internacional, donde ya se observa preocupación por posibles afectaciones en el suministro de crudo venezolano.