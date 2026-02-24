Taller en la FCPyS enseña a dar voz a quienes no la tienen a través del periodismo

Para resaltar la importancia del periodismo en la sociedad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) en Ciudad Juárez, llevará a cabo un taller especializado hoy, 24 de febrero, de 14:00 a 16:00 horas.

José Chaparro, coordinador de la carrera de Comunicación, explicó que el taller está estructurado siguiendo las guías propuestas por Mario Ruiz Nava, presidente de la Sociedad de Periodistas y Comunicadores de Ciudad Juárez, lo que garantiza que los estudiantes reciban formación basada en estándares profesionales y experiencias locales del periodismo.

El objetivo del taller es mostrar a los estudiantes la importancia del trabajo periodístico, destacando cómo una nota, un reportaje o una investigación pueden generar un impacto significativo en la sociedad, influir en la opinión pública y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas.

Chaparro comentó que los estudiantes también aprenderán a realizar un periodismo social y comunitario, enfocado en ayudar a quienes no tienen voz, llevando información y visibilidad a sectores de la población que más lo necesitan.

Esta actividad forma parte de la Semana Cultural que se realiza cada semestre en la Facultad, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de acercarse a distintas áreas del conocimiento y la práctica profesional, fortaleciendo sus capacidades para convertirse en comunicadores conscientes y responsables.