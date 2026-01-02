El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar y su esposa Martha Rubí Enríquez Parada, acudieron esta mañana al Hospital de la Mujer para dar la bienvenida a la primera ciudadana juarense del año 2026.

”Estamos aquí tal y como marca la tradición para recibir a su bebé, que le tocó ser capricornio, eso es bueno, porque yo también soy de este signo”, expresó con humor y orgullo el edil.





La recién nacida a las 12:05 de la madrugada, presentó una estatura de 54 centímetros y pesó 3 kilos 400 gramos, indicaron sus padres Carmen Guadalupe Rangel Rascón y Erik Sánchez García.





El alcalde y su esposa brindaron obsequios en nombre del Gobierno Municipal, en donde se incluyen artículos y productos básicos para la bebé; asimismo, se le proveerá de pañales durante su primer año de vida.





Por su parte la señora Rubí Enríquez deseo a la familia lo mejor en esta etapa y ofreció apoyo durante el proceso de crianza de la bebé.





Los padres de Aylani agradecieron al alcalde y su esposa los detalles, así como los buenos deseos para este año que inicia.