Recibe alcalde al primer ciudadano del 2026

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar y su esposa Martha Rubí Enríquez Parada, acudieron esta mañana al Hospital de la Mujer para dar la bienvenida a la primera ciudadana juarense del año 2026.
  ”Estamos aquí tal y como marca la tradición para recibir a su bebé, que le tocó ser capricornio, eso es bueno, porque yo también soy de este signo”, expresó con humor y orgullo el edil.


La recién nacida a las 12:05 de la madrugada, presentó una estatura de 54 centímetros y pesó 3 kilos 400 gramos, indicaron sus padres Carmen Guadalupe Rangel Rascón y Erik Sánchez García.


El alcalde y su esposa brindaron obsequios en nombre del Gobierno Municipal, en donde se incluyen artículos y productos básicos para la bebé; asimismo, se le proveerá de pañales durante su primer año de vida.


Por su parte la señora Rubí Enríquez deseo a la familia lo mejor en esta etapa y ofreció apoyo durante el proceso de crianza de la bebé.


Los padres de Aylani agradecieron al alcalde y su esposa los detalles, así como los buenos deseos para este año que inicia.

