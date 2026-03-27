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Tiene FGE abierta una investigación en contra de Bertha G

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Con relación a la detención de Bertha “N”, relacionada con temas migratorios, ocurrida en los Estados Unidos de América, la Fiscalía General de la República (FGR) informa que dicha acción no obedece a alguna solicitud realizada por esta institución.

No obstante, la FGR, a través de la Oficina de Interpol México, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), una vez que ocurrió su aseguramiento, recibió una solicitud de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, ya que esa autoridad ministerial cuenta con investigaciones abiertas en contra de la persona mencionada.

En ese sentido, la FGR se mantiene en comunicación permanente con las autoridades estadounidenses para llevar a cabo las gestiones correspondientes, a fin de llevar a cabo su deportación controlada.

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