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Presenta Conalep oferta educativa en Ciudad Juárez con más de 3 mil 500 espacios disponibles

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El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) presentó en Ciudad Juárez su oferta educativa para el ciclo escolar 2026-2027, como parte del programa “Juntos a la Prepa”, con disponibilidad de 3 mil 500 espacios para estudiantes.

El director general del Conalep, Omar Bazán Flores, informó que esta estrategia responde a la necesidad de ampliar oportunidades educativas y prevenir la deserción escolar, mediante una propuesta pertinente para la zona fronteriza.

Destacó que la institución se consolida como un referente en formación técnica, alineada con el desarrollo industrial y tecnológico de la región.

El Plantel Juárez I cuenta con las carreras de Informática, Turismo, Plásticos, Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, Productividad Industrial, y Microelectrónica y Semiconductores, con 630 espacios disponibles en ambos turnos.

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En el Plantel Juárez II y en la extensión del CAST Juárez se imparten las carreras de Motores a Diésel, Optometría, Asistente Directivo, Electromecánica Industrial, así como Microelectrónica y Semiconductores, y Mantenimiento de Sistemas Automáticos.

El CAST contará con 300 espacios, mientras que el Plantel II dispondrá de 630.

El Plantel Juárez III ofrece Electricidad Industrial, Mecatrónica, Administración, Telecomunicaciones y Ciencia de Datos, e Inteligencia Artificial, con capacidad para 720 estudiantes de nuevo ingreso.

Los planteles cuentan con infraestructura equipada, programas de bilingüismo y servicios como atención psicológica, actividades deportivas y culturales, así como acompañamiento para madres, padres y personas cuidadoras.

El modelo educativo incluye certificaciones, cursos de capacitación y la posibilidad de incorporarse al sector productivo mediante el esquema de formación dual.

El registro para el próximo ciclo escolar deberá realizarse a través de la página web https://mediasuperior.chihuahuaedu.gob.mx/, del 13 de abril al 31 de mayo.

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