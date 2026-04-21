El doctor Julio Mercado Castruita fue presentado este lunes como nuevo titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, ante integrantes del Cuerpo Delegacional. El nombramiento, a cargo del director general, maestro Zoé Robledo, entró en vigor el 16 de abril.

La presentación se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital General Regional (HGR) No. 2, con la participación del director de Operación y Evaluación del IMSS, maestro Javier Guerrero García, así como de directivos de las unidades médicas de la región.

En representación del director general del Seguro Social, el maestro Javier Guerrero destacó que se trata de un evento significativo en la vida institucional.

Además, recordó que el 7 de abril el H. Consejo Técnico del IMSS aprobó la designación del doctor Julio Mercado Castruita como titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Chihuahua, con el objetivo de fortalecer los procesos y servicios institucionales.

Reiteró que entre las acciones prioritarias se encuentran elevar la calidad en el servicio, fortalecer la supervisión en unidades médicas, promover la eficiencia y honestidad en el gasto, así como mantener la vinculación con autoridades y derechohabientes.

Asimismo, destacó la importancia de alinearse a las prioridades nacionales, como el trato digno, el abasto de medicamentos, el impulso de programas institucionales, la transparencia en los procesos y el combate a la corrupción.

Por su parte, el doctor Julio Mercado Castruita agradeció al maestro Zoé Robledo por la confianza para asumir el cargo. Señaló que el IMSS enfrenta retos importantes en el estado y destacó que, con el trabajo conjunto del Instituto y los distintos sectores, se avanzará en el cumplimiento de las metas establecidas.

Mercado Castruita cuenta con 34 años de servicio en el IMSS. Es médico especialista en Medicina Familiar y cuenta con formación en Gestión Directiva, así como experiencia como Auditor General y Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Calidad ISO-9001 y en la certificación de establecimientos de Salud Ambulatoria y Hospitalaria por el Consejo de Salubridad General. Además, tiene un diplomado en Administración de Hospitales por la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Ha ocupado diversos cargos en el IMSS, entre ellos como titular en Oaxaca y jefe Delegacional de Prestaciones Médicas en Chihuahua. También se ha desempeñado como coordinador de Atención Médica, de Hospitales y de Medicina Familiar, así como en programas como IMSS Coplamar e IMSS Solidaridad.

Además, se ha desempeñado como docente en la Residencia de Medicina Familiar. También fue director general del Instituto Chihuahuense de Salud y director de la Descentralización de los Servicios de Salud en la entidad, así como jefe delegacional de Supervisión del ISSSTE en el estado de Chihuahua. En el ámbito docente, ha participado como profesor en cursos de formación del IMSS.

La incorporación del doctor Julio Mercado Castruita permitirá fortalecer la atención médica y la operación de los servicios en beneficio de la derechohabiencia en el estado.